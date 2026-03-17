ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!
ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
Updated On :17 மார்ச் 2026, 1:53 pm
ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இதில் நாயகியாக கௌரி பிரியா நடித்துள்ளார்.
மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் உறவுச்சிக்கல்களை நகைச்சுவை பாணியில் சொல்லும் படம் வருகிற மார்ச் 27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.
