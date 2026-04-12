ஜிவி பிரகாஷின் ஹேப்பி ராஜ்: ஓடிடியில் எப்போது?

ஜிவி பிரகாஷ் குமாரின் ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
ஜி.வி.பிரகாஷ் தயாரித்து நடித்த கிங்ஸ்டன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நடித்த பிளாக்மெயில் திரைப்படமும் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.
தொடர்ந்து, கடந்த மார்ச் 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான ஹேப்பி ராஜ் படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வந்தாலும் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் ஹேப்பி ராஜ் படத்தில், ஜிவி பிரகாஷுக்கு ஜோடியாக நடிகை கௌரி பிரியாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் அப்பாஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியன் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.
அப்பா - மகன் பாசத்தையும் ஜாலியான காதல் கதையையும் பதிவு செய்த இப்படம் வசூலில் நல்ல வெற்றியைப் பெறும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம் வரும் ஏப். 24 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
Information has emerged regarding the OTT release of G.V. Prakash Kumar's film, Happy Raj.
தொடர்புடையது
தந்தைகளுக்குச் சமர்ப்பணம்..! வரவேற்பைப் பெறும் ஜிவியின் ஹேப்பி ராஜ்!
ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!
ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!
ஹேப்பி ராஜ் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு!
