ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!

ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் டிரைலர்...

Updated On :17 மார்ச் 2026, 12:39 pm

நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடித்த ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

ஜி.வி.பிரகாஷ் தயாரித்து நடித்த கிங்ஸ்டன் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர் நடித்த பிளாக்மெயில் திரைப்படமும் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.

தற்போது, நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதனின் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் ஜிவி பிரகாஷ், ஹேப்பி ராஜ் என்ற புதிய படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

உறவுச்சிக்கல்களை நகைச்சுவை பாணியில் சொல்லும் இப்படம் வருகிற மார்ச் 27 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் ஜிவிக்கு ஜோடியாக நடிகை கௌரி பிரியாவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் அப்பாஸ் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியன் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர். ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். விறுவிறுப்பான காதல் வசனங்களுடன் உருவாகியுள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

