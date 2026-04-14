கிரிக்கெட் வீரராக நடிக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்!

நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஜோ திரைப்படம் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் ஹரிஹரன் ராம் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜிவி பிரகாஷ், மாளவிகா மஜோஜ் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ள படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இப்படம் கிரிக்கெட் வீரரின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜிவி இறுதியாக நடித்த ஹாப்பி ராஜ் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து முதல்முறையாக கிரிக்கெட் வீரராக நடிக்கவுள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொடர்புடையது
பா. இரஞ்சித் தயாரிப்பில் நடிக்கும் ஜிவி பிரகாஷ்!
தந்தைகளுக்குச் சமர்ப்பணம்..! வரவேற்பைப் பெறும் ஜிவியின் ஹேப்பி ராஜ்!
கர புதிய போஸ்டர்!
ஹேப்பி ராஜ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |
தினமணி செய்திச் சேவை
கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை