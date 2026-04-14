மறுவெளியீட்டில் தோல்வியடைந்த த்ரிஷ்யம் - 2!

த்ரிஷ்யம் - 2 திரைப்படம் மறுவெளியீட்டில் மோசமான வசூலைப் பெற்றுள்ளது.
த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகி மலையாளத் திரையுலகில் பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற த்ரிஷ்யம் திரைப்படங்கள் வேறு மொழிகளிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டு வெற்றிபெற்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் அதே கூட்டணியில் இப்படத்தின் மூன்றாவது பாகமான ‘த்ரிஷ்யம் - 3’ உருவாகியுள்ளது. இதனை, ஆசீர்வாத் சினிமாஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இப்படம் மே 21 ஆம் தேதி மோகன்லாலின் பிறந்த நாளன்று திரைக்கு வருகிறது. இந்த நிலையில், கரோனா காலத்தில் நேரடியாக அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியான த்ரிஷ்யம் - 2 திரைப்படத்தை கடந்த ஏப். 10 ஆம் தேதி மறுவெளியீடு செய்தனர்.
ஆனால், மறுவெளியீட்டில் எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்காமல் இதுவரை ரூ. 5 லட்சம் கூட வசூல் செய்யவில்லையாம். இதனால், விநியோகிஸ்தருக்கு நஷ்டமாக அமைந்ததுடன் திரையரங்க பராமரிப்புக்குக் கூட வசூல் ஆகவில்லை எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், த்ரிஷ்யம் படக்குழுவினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
Summary
The movie Drishyam 2 has performed poorly at the box office during its re-release.
