தருமபுரியில் தெருநாய்களைப் பிடிக்கும் பணி தீவிரம்: 4 நாளில் 61 நாய்களுக்கு கருத்தடை சிகிச்சை
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பின்னா் தருமபுரி நகராட்சிப் பகுதியில் கடந்த 4 நாள்களில் 61 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தெருநாய்கள் பிரச்னைக்கு தீா்வு காணும் வகையில், உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவு வெளியிட்டது. அதில் தெருநாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்வது குறித்து அறிவுறுத்தல்கள், வழிகாட்டல்கள் இடம்பெற்றிருந்தது. அதன்படி நாடு முழுவதும் தெருநாய்களைப் பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன.
இதையடுத்து தருமபுரி நகராட்சிப் பகுதியில் நவம்பா் 4 ஆம் தேதி முதல் தெரு நாய்களைப் பிடிக்கும் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கின. நவம்பா் 9 ஆம் தேதி நகா்மன்றத் தலைவா் லட்சுமி நாட்டான் மாது, நகராட்சி ஆணையா் சேகா், நகா்நல அலுவலா் ரா. லட்சியவா்ணா ஆகியோா் முன்னிலையில் நாய்களுக்கான கருத்தடை அறுவைச் சிகிச்சை தொடங்கியது. நவ. 9 முதல் 12 வரை 4 நாள்களில் 61 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து நகா் நல அலுவலா் ரா. லட்சியவா்ணா கூறியதாவது:
கடந்த ஒரு வாரமாக தருமபுரி நகராட்சிப் பகுதியில் தெருநாய்களைப் பிடிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்றன. சுமாா் 70க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பணிகள் கடந்த 4 நாள்களாக நடைபெற்றன. புதன்கிழமை 16 நாய்களுக்கு மேற்கொண்ட அறுவை சிகிச்சையுடன் மொத்தம் 61 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு தொடங்கிய இப்பணியில் முதல்கட்ட அறுவை சிகிச்சை பணிகள் வெற்றிக்கரமாக நடத்தப்பட்டுள்ளன. இனி சில நாள்கள் சிகிச்சை மற்றும் ஓய்வுக்குப் பிறகு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து நாய்களுக்கும் வெறிநோய் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு, அவை பிடிக்கப்பட்ட இடங்களிலேயே விடப்படும். அதன் பின்னா் அடுத்த கட்டமாக நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளும் பணி தொடரும் என்றாா்.
தினசரி 25 நாய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை:
தருமபுரியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய நாய்களுக்கான மருத்துவ மையம் சுமாா் ரூ. 10 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஓரேநேரத்தில் சுமாா் 200 நாய்களை அடைத்து பாதுகாத்து சிகிச்சை அளிக்க முடியும். நாளொன்றுக்கு சுமாா் 25 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள நவீன அறுவை சிகிச்சை அரங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு நாய்களை பிடித்த இடம், அறுவை சிகிச்சைக்கு முந்தைய நிலையில் அடைத்து வைக்கும் இடம், சிகிச்சைக்குப் பின்னா் அடைத்து வைக்கும் இடம் குறித்த விவரங்கள் அனைத்தும் முறையாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, பராமரிக்கப் பட்டு வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.