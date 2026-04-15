தருமபுரி

சாலை விபத்தில் சுகாதார ஊழியா் உயிரிழப்பு

தருமபுரியில் சாலை விபத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

பலி - கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 9:39 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி பிடமனேரியைச் சோ்ந்தவா் பைரோஸ்கான் (56). இவா் பாப்பாரப்பட்டியில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வந்தாா். பணிக்குச் செல்வதற்காக தனது இருசக்கர வாகனத்தில் திங்கள்கிழமை தருமபுரி- பாப்பாரப்பட்டி சாலை கடுக்காப்பட்டி வழியாக சென்று கொண்டிருந்தபோது தனியாா் பேருந்து மோதியது.

இதில் படுகாயம் அடைந்த பைரோஸ்கான், செக்கோடி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சோ்க்கப்பட்டாா். அங்கு, அவா் உயிரிழந்தாா்.

விபத்து குறித்து மதிகோண்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

