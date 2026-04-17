தருமபுரியில் மருத்துக் கல்லூரி மாணவா் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
தருமபுரி இபி காலனியைச் சோ்ந்தவா் விஜயன் மகன் தினேஷ்குமாா் (29). இவா் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்டி 2 ஆம் ஆண்டு படித்துவந்தாா். கடந்த சில நாள்களாக மனஅழுத்தம் காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வீட்டில் இருந்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில் மனஅழுத்தம் காரணமாக விஷம் குடித்துவிட்டதாக தந்தையிடம் தெரிவித்துள்ளாா். இதையடுத்து தருமபுரியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்ட தினேஷ்குமாா், மேல்சிகிச்சைக்காக பெங்களூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு, அவா் கடந்த 14 ஆம் தேதி இரவு உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தருமபுரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
