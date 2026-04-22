Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
தருமபுரி

தோ்தல் பணியில் ஈடுபடும் காவலா்களுக்கு பணிகள் ஒதுக்கீடு

தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஐந்து தொகுதிகளிலும் பொதுத் தோ்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ள காவலா்களுக்கு வாகனங்கள், பணிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.

கோப்புப்படம்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரி மாவட்ட காவல் அலுவவலக வளாகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ்.எஸ்.மகேஸ்வரன் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மேலும், தோ்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ள காவலா்கள், துணை ராணுவப் படையினா், ஊா்க்காவல் படையினா் ஆகியோருக்கு தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்கள், ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.

தருமபுரி, பாலக்கோடு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பென்னாகரம், அரூா் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளிலும் ஏப். 23-ஆம் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடும் வகையில் காவலா்கள், துணை ராணுவத்தினா், ஊா்க்காவல் படையினா் ஆகியோருக்கு பணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு மற்றும் அவா்கள் சென்றுவர வாகனங்கள் ஆகியவை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அனைத்தும் தயாா் நிலையில் உள்ளன.

இவா்கள் தோ்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின் பேரில், வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தேவையான பொருள்களை எடுத்துச் செல்ல உள்ளனா்.

தொடர்புடையது

தருமபுரியில் ரூ. 1.52 லட்சம் பறிமுதல்

தருமபுரியில் ரூ. 1.52 லட்சம் பறிமுதல்

வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு காவலா்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு

வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு காவலா்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு

கணினி குலுக்கல் முறையில் காவலா்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு

கணினி குலுக்கல் முறையில் காவலா்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு

தோ்தல் வாக்குப் பதிவு: கடலூா் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் 4,500 போலீஸாா்

தோ்தல் வாக்குப் பதிவு: கடலூா் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் 4,500 போலீஸாா்

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு