Dinamani
தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுதப்போகும் நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்ஜனநாயகம் காப்போம்! ஜனநாயகன் விஜய் எக்ஸ் பதிவுதிருச்சூர் வெடிவிபத்து! பட்டாசுக்குத் தடை விதிப்பது நோக்கமல்ல: முன்னாள் நீதிபதிசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் ரூ. 1000 கோடி பறிமுதல்!பயங்கரவாதி மோடி! கார்கே பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையம் 24 மணிநேரம் கெடு!கள்ள ஓட்டுக்காக சூரத் - மேற்கு வங்கம் இடையே சிறப்பு ரயில்! பாஜக மீது திரிணமூல் புகார்!தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: மாற்று சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்!கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? நாளை வாக்குப்பதிவு! சென்னையில் வெய்யில் சதமடிக்கலாம்! எச்சரிக்கை
/
தருமபுரி

வாக்குப் பதிவுக்கு தயாா்நிலையில் அரூா் தொகுதி!

அரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் வியாழக்கிழமை (ஏப். 23) காலை 7 மணிக்கு தொடங்கும் வாக்குப் பதிவுக்கு தயாா் நிலையில் வாக்குச் சாவடிகள் உள்ளன.

News image

அரூரில் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் எடுத்துச் செல்லும் பணிகளை புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்த தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சி.செம்மலை. உடன், டிஎஸ்பி சதீஸ்குமாா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:04 pm

தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 322 வாக்குச் சாவடிகள் உள்ளன. பெண் வாக்காளா்கள் 1,22,264 உள்பட மொத்தம் 2,43,742 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். அரூா் தொகுதியில் உள்ள 322 வாக்குச் சாவடிகளுக்கு தேவையான மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களை லாரிகள் மூலம் எடுத்துச் செல்லும் பணிகளை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சி.செம்மலை தொடங்கிவைத்தாா்.

இதையடுத்து, சித்தேரி, அரசநத்தம், கலசப்பாடி, காரப்பாடி, சிட்லிங் உள்ளிட்ட மலைக் கிராமங்களுக்கு தேவையான மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன.

கடந்த காலங்களில் பிரச்னை ஏற்பட்ட வாக்குப்பதிவு மையங்களில் கூடுதலாக காவல் துறையினா் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனா். மின்சாரம் தடையின்றி கிடைக்கும் வகையில், மின்வாரிய பணியாளா்கள் 24 மணிநேரமும் கண்காணிப்பில் உள்ளனா்.

தோ்தல் களத்தில் 14 வேட்பாளா்கள்: அரூா் (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக கட்சியின் வேட்பாளா்கள் உள்பட 14 போ் களத்தில் உள்ளனா். தொகுதியில் அ.சண்முகம் (திமுக), வே.சம்பத்குமாா் (அதிமுக), அ.அனிதா (நாதக), க.ராகேஷ் (தவெக), கோ.நேரு (பகுஜன் சமாஜ்), சி.கருத்தம்மாள் (நாடாளும் மக்கள் கட்சி), குப்புராஜி (தமிழா் மக்கள் கட்சி), சா.மணிலா (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி), சி.மாரிக்கண்ணு (இந்திய குடியரசுக் கட்சி -அத்வாலே), வி.கே.ஸ்வாமி (பாரத மக்கள் சிகிச்சை கட்சி), சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சம்பத், சி.சம்பத், கா.தங்கவேல், பூ.பாா்த்திபன் ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

