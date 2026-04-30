ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையத்தில் இருந்து காரில் கடத்தி வரப்பட்டு கொலை செய்து பெரும்பாலையில் வீசப்பட்ட பெண்ணின் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டு, கோபிசெட்டிபாளையம் போலீஸாரிடம் புதன்கிழமை ஒப்படைத்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்த வடிவேலு மனைவி புஷ்பராணி (43). இவா், அதே பகுதியில் உள்ள தனியாா் தையல் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவா் இறந்த நிலையில், தனியாக வசித்து வந்த புஷ்பராணிக்கு தன்னுடன் பணிபுரிந்துவரும் மகேந்திரனுடன் (32) பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இவா்களிடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாகத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில் மகேந்திரன் தனது நண்பா் சதீஷுடன் (32) சோ்ந்து புஷ்பராணியை காரில் சேலம் பகுதிக்கு கடத்திச் சென்று கொலை செய்துள்ளாா். பின்னா் சடலத்தை தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே பெரும்பாலை ஆயமரத்தூா் பிரிவு சாலை வனப்பகுதியில் வீசிச் சென்றுள்ளாா்.
இதுகுறித்து புஷ்பராணியின் உறவினா்கள் கோபிசெட்டிபாளையம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் மகேந்திரனை பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
இதில் புஷ்பராணியை கொலை செய்து பெரும்பாலை வனப்பகுதியில் வீசியதை அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். இதையடுத்து கோபிசெட்டிபாளையம் போலீஸாா், பெரும்பாலை போலீஸாா் உதவியுடன் ஆயமரத்தூா் பிரிவு சாலைப் பகுதியில் கிடந்த புஷ்பராணியின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
