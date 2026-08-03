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தருமபுரி

மரத்திலிருந்து விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரியில் மரம் வெட்டும்போது மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம் மிட்டாநூலஅள்ளி அருகே உள்ள கன்னியான் கொட்டாய் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ரா. வெள்ளையன் (60). தொழிலாளியான இவா், சனிக்கிழமை காலை வெங்கடம்பட்டியைச் சோ்ந்த ஒருவரின் விவசாய நிலத்தில் உள்ள தேக்கு மரத்தின் கிளைகளை வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது எதிா்பாராதவிதமாக கால் தடுமாறி மரத்திலிருந்து அவா் கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்தாா்.

அவரை அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு தருமபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அவரை மருத்துவா்கள் பரிசோதித்தபோது உயிரிழந்தது தெரியவந்தது

இதுகுறித்து அதியமான்கோட்டை காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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