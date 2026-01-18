முருகப்பெருமான் வடக்கு நோக்கி எழுந்தருளியிருக்கும் அரிய காட்சி; ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட ஆறுமுகப்பெருமான், தேவ மயில் மற்றும் திருவாசி.
சென்னை தாம்பரம் காஞ்சிபுரம் வழியில், ஒரகடம் சாலை சந்திப்பில் இருந்து சுமாா் நான்கு கி.மீ. தொலைவில் அமைந்துள்ளது எழுச்சூா் நல்லிணக்கீஸ்வரா் கோயில். இறைவியின் திருநாமம் தெய்வநாயகி. 1200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழைமையானது இக்கோயில்.
பொதுவாக, முருகன் கோயில்கள் கிழக்கு அல்லது மேற்கு நோக்கி இருக்கும். முருகன் வடக்கு நோக்கி எழுந்தருளியிருக்கும் கோயில்கள் அரிதானவை. இக்கோயிலில் வள்ளிதெய்வானை சமேதராக முருகப்பெருமான், ஆறு முகங்களோடு வடக்கு நோக்கி எழுந்தருளி இருப்பது தனிச்சிறப்பாகும்.
மேலும், ஒரே கல்லில் திருவாசியுடன் கூடிய வடிவமைப்பில் ஆறுமுகப் பெருமான் தேவ மயில் மீது அமா்ந்து ஒரு காலைத் தொங்கவிட்டுக் கொண்டும், மற்றொரு காலை மடக்கி வைத்துக் கொண்டும் காட்சி அளிப்பது மற்றும் ஒரு தனி சிறப்பாகும்.
ஆறுமுகரைப் பாா்த்துக் கொண்டு அவருக்கு எதிரே மயில் வாகனம் கம்பீரமாகக் காட்சி அளிக்கும். ஆறுமுகப் பெருமான் தமது வலப்புறத்து ஆறு கைகளில் வர முத்திரையும், சக்தி, அம்பு, கத்தி, சக்கரம், பாசம் போன்ற ஐந்து ஆயுதங்களையும், இடப்புறத்து ஆறு கைகளில் அபய முத்திரையும், வஜ்ரம், வில், கேடயம், சங்கு, அங்குசம் போன்ற ஆயுதங்களையும் தாங்கி உள்ளாா்.
முருகன் இத்தலத்தில் சாந்த ரூபத்தில் இருப்பதால் இக்கோயிலில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுவது கிடையாது. செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவா்கள், அந்த தோஷம் நீங்க, இத்தலத்து முருகப்பெருமானை பிராா்த்தனை செய்கிறாா்கள்.