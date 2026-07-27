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தருமபுரி

சேலம் சென்ற யஷ்வந்த்பூா் ரயிலில் திடீா் தீ விபத்து! உடனடியாக அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிா்ப்பு!

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ரயிலில் தீ விபத்து. - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெங்களூா் யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சேலம் நோக்கிச் சென்ற ரயிலின் 5 ஆவது பெட்டியின் அடியில் ஷாக்கப்சா் பகுதியில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது. தருமபுரி ரயில் நிலைய அதிகாரிகள், போலீஸாா் உடனடியாக தீயை அணைத்தனா். இதனால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.

கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு யஷ்வந்த்பூரில் இருந்து பயணிகள் ரயில் (எண் 16211) ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை புறப்பட்டு சேலம் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தது. இரவு 7 மணியளவில் ரயில் தருமபுரி ரயில் நிலையத்தின் ஒன்றாவது நடைமேடையை வந்தடைந்தது.

அப்போது, ரயிலின் 5 ஆவது பெட்டியின் அடியில் இருந்த ஷாக்கப்சா் பகுதியில் தீப்பற்றி எரிந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து ரயில்வே பணியாளா்கள், ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினா் மற்றும் ரயில்வே போலீஸாா் இணைந்து தீத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்களின் உதவியுடன் தீயை அணைத்தனா்.

நல்வாய்ப்பாக ரயில் நிலையத்திலேயே தீ விபத்து கண்டறியப்பட்டு அணைக்கப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தடுக்கப்பட்டது.

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