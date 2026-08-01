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தருமபுரி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 300 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 300 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

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ஒகேனக்கல் பிரதான அருவி - கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 3:07 am IST

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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 300 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

கேரளா மற்றும் கா்நாடக காவிரி நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பருவமழை பொய்த்தது. கா்நாடக அணைகளில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரிநீா் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து தொடா்ந்து சரிந்து, அருவிகளில் நீரின்றி வறண்டு ஆங்காங்கே பாறை திட்டுக்களும், நீா் குட்டைகளும் காணப்பட்டன.

காவிரி ஆற்றில் வரும் நீா்வரத்தின் அளவானது வெள்ளிக்கிழமை காலை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 150 கன அடியாக இருந்தது. பின்னா், மாலை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 300 கனஅடியாக அதிகரித்தது. இதனால் பிரதான அருவி, சினி அருவிகளில் நீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் காவிரி ஆற்றில் வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு பகுதியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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