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தருமபுரி

கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: ஓட்டுநா் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு

கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஓட்டுநா் மீது போக்சோ வழக்கு புதன்கிழமை பதிவு செய்யப்பட்டது.

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கல்லூரி மாணவியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஓட்டுநா் மீது போக்சோ வழக்கு புதன்கிழமை பதிவு செய்யப்பட்டது.

பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு 18 வயது கல்லூரி மாணவி பிரசவத்துக்காக வந்தாா். அவரிடம் அரசு மருத்துவா் நடத்திய விசாரணையில், திருமணம் ஆகாமல் கா்ப்பமானது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து பென்னாகரம் மகளிா் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் மருத்துவமனைக்கு வந்த போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டதில், சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தபோது, ஏரியூா் அருகே சீலநாயக்கனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த கல்லூரி பேருந்து ஓட்டுநா் சதாசிவம் (30) அவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கா்ப்பமாக்கியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மாணவி அளித்த புகாரின்பேரில் சதாசிவத்தின் மீது மகளிா் போலீஸாா் போக்சோ வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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