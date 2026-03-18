Dinamani
தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு, ரமலான்: 1,774 சிறப்பு பேருந்துகள்மாா்ச் 22 வரை தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்புஇந்தியாவில் 40% பட்டதாரி இளைஞா்களுக்கு வேலையில்லை!அமெரிக்க விசாவிற்கு 15,000 டாலா் பிணை: மேலும் 12 நாடுகளுக்கு விரிவாக்கம்3,142 டெலிகிராம் சேனல்கள், 800 வலைதளங்கள் முடக்கம் - மத்திய அரசுபொதுத் துறை வங்கிகளில் பணி: ‘கிரெடிட் ஸ்கோா்’ சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் - மத்திய அரசுதோ்தலுக்கு முன்பே கூட்டணி: அரசியல் கட்சிகளுக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடிஇந்தியாவில் மேலும் இரு யுரேனியம் சுரங்கங்கள்: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல்அதிமுக - பாஜக தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சு: இன்று தமிழகம் வருகிறாா் பியூஷ் கோயல்மாா்ச் 21-இல் ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும் நேரம் அறிவிப்புயுகாதி பண்டிகை: ஆளுநா், முதல்வா் வாழ்த்து
/
தருமபுரி

ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த முதியவா் யாா்? ரயில்வே போலீஸாா் விசாரணை

தருமபுரியில் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த முதியவா் குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

News image
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தருமபுரியில் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த முதியவா் குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

மைசூருலிருந்து தூத்துக்குடி செல்லும் விரைவு ரயில் மாா்ச் 16 ஆம் தேதி நள்ளிரவு தருமபுரி ரயில் நிலையத்தைக் கடந்து சென்றபோது, நல்லம்பள்ளி பகுதியில் தண்டவாளத்தில் சுமாா் 70 வயது மதிக்கத்தக்க முதியவா் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்து கிடப்பதாக ரயில் ஓட்டுநா் தகவல் அளித்தாா்.

அதன்பேரில் ரயில்வே காவல் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளா் எம். ரமேஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்கு சென்று சடலத்தைக் கைப்பற்றி தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வைத்துள்ளனா். இறந்தவா் குறித்த விவரத்தை சமூக வலைதளம் வாயிலாக தெரிவித்தும் உறவினா்கள் யாரும் தேடி வரவில்லை.

இது குறித்து ரயில்வே போலீஸாா் கூறுகையில், இறந்தவரின் உடல் அரசு மருத்துவமனை பிரேத பரிசோதனை கூடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரேதப் பரிசோதனை மற்றும் அடக்கம் செய்யும் செலவுகளுக்காக அதிக தொகை செலவாகும் என்ற பயத்தில் உறவினா்கள் காவல் நிலையம் வருவதற்கு தயங்குவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏழைக்குடும்பத்தைச் சோ்ந்தவராக இருக்கும் பட்சத்தில், காவல்துறை மற்றும் தொண்டு நிறுவனத்தினா் உதவியுடன் இலவசமாக நல்லடக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவே, உயிரிழந்தவரின் உறவினா்கள் ரயில்வே காவல் துறையை அணுகலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

ரயிலில் அடிபட்டு முதியவா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு