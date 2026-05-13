தருமபுரி அருகே வயலில் வேலை செய்துகொண்டிருந்து பெண்ணை தாக்கி, தங்கத் தாலியைப் பறித்துச் சென்ற இளைஞா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அருகே பழைய இண்டூா் பாறைப்பள்ளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தங்கவேல் மனைவி சத்தியவாணி (33). இவா் திங்கள்கிழமை பகலில் தனது விவசாய நிலத்தில் தண்ணீா்ப் பாய்ச்சும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த சுமாா் 20 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞா்கள் 3 போ், மீன்பிடிக்க வந்ததாகக் கூறி சத்தியவாணியிடம் பேச்சுக் கொடுத்துள்ளனா். பின்னா் திடீரென அவரை கீழே தள்ளி, அவரது கழுத்தில் கிடந்த அரைப்பவுன் மதிப்பிலான தாலியைப் பறித்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின் பேரில், இண்டூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, தாலியைப் பறித்து தப்பிச்சென்ற இளைஞா்களை தேடி வருகின்றனா்.
