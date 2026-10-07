தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 69 ஏரிகளில் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அகற்றப்படும்
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 69 ஏரிகள் உள்ளிட்ட நீா்நிலைகளில் கருவேல மரங்களை வேருடன் அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருவதாக பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.
சீமைக்கருவேல மரங்கள்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள 69 ஏரிகள் உள்ளிட்ட நீா்நிலைகளில் கருவேல மரங்களை வேருடன் அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருவதாக பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள் தெரிவித்தனா்.
தமிழகத்தில் நீா்நிலைகள், பொதுஇடங்கள் மட்டுமின்றி தனியாா் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களிலும் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் என உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடா்பாக அறிக்கையும் தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் நீா்நிலைகளில் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. அந்தவகையில், தருமபுரி மாவட்டத்திலும் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா். அதன்பேரில், கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பு கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுகுறித்து பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள் கூறுகையில், தருமபுரி மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் 69 ஏரிகள் உள்ளன. அவற்றில் 100 ஏக்கா் விவசாய நிலங்களுக்கு மேல் பாசனப் பரப்பு கொண்ட ஏரிகளை தோ்வுசெய்து, அவற்றில் மண்டிக்கிடக்கும் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி முதல்கட்டமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பின்னா், அடுத்தடுத்து பிற நீா்நிலைகளில் உள்ள மரங்களும் அகற்றப்படும். அவ்வாறு அகற்றப்பட்டாலும் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மீண்டும் கருவேல மரங்கள் முளைத்து விடுகின்றன.
எனவே, ஏரிகளில் அடா்ந்து வளா்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை வேரோடு அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
முதல்கட்டமாக நல்லம்பள்ளியில் உள்ள ஏறுபள்ளி ஏரி, கிருஷ்ணாபுரத்தில் உள்ள பெரிய ஏரி உள்ளிட்ட 6 ஏரிகளில் கருவேல மரங்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் 10-க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு சீரமைக்கப்படும் ஏரிகளின் கரையோரப் பகுதிகளில் நிலத்தடி நீா்மட்டத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், தன்னாா்வா்களுடன் இணைந்து சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கும் வகையில் புங்கன், வேம்பு, பனை, புளியமரம் உள்பட பல்வேறு மரக்கன்றுகளை நட்டு வளா்க்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
இதன்மூலம், ஏரிகளின் கரைகள் பலப்படுத்தப்படும். நிலத்தடி நீா்மட்டம் உயா்வதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். கருவேல மரங்களை அகற்ற அரசு சாா்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் சற்று தாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் பொதுப்பணித் துறை சாா்பில் அவற்றுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், தன்னாா்வ அமைப்புகள் மூலமாகவும் கருவேல மரங்களை அகற்றுதல் மற்றும் மரக்கன்றுகளை நடவுசெய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றனா்.
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