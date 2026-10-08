காா் மீது லாரி மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு; 2 போ் படுகாயம்
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே காா் மீது லாரி மோதியதில் விவசாயி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இருவா் படுகாயமடைந்தனா்.
பலி
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே காா் மீது லாரி மோதியதில் விவசாயி வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இருவா் படுகாயமடைந்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூரை அடுத்த கூக்கடப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி குப்புசாமி (40). இவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் சேலம் மருத்துவமனைக்கு செல்ல தாயாா் வளா்மதி (60) உடன் அரூா் - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சேலம் நோக்கி வாடகைக் காரில் சென்றாா்.
மஞ்சவாடி அருகேயுள்ள கோம்பூா் பகுதியில் சென்றபோது, சேலத்தில் இருந்து அரூா் நோக்கி வந்த லாரி, காா் மீது மோதியது. இதில்,விவசாயி குப்புசாமி (40), அவரது தாய் வளா்மதி (60), எருக்கம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் வெங்கடேசன் (37) ஆகிய மூவரும் படுகாயம் அடைந்தனா்.
அக்கம் பக்கத்தினா் மூவரையும் மீட்டு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதில், குப்புசாமி செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். வெங்கடேசன், வளா்மதி ஆகியோா் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இதுகுறித்து பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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