ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 6,000 கனஅடி
காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவந்த மழை குறைந்ததால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 6,000 கனஅடியாக உள்ளது.
ஒகேனக்கல் - கோப்புப் படம்
காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்துவந்த மழை குறைந்ததால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 6,000 கனஅடியாக உள்ளது.
கடந்த சில நாள்களாக தமிழக, கா்நாடக காவிரி கரையோர நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்ததால், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 6,500 கனஅடியாக இருந்தது. இந்நிலையில், நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் காவிரி ஆற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 6,500 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து, திங்கள்கிழமை 5,000 கனஅடியாக குறைந்தது.
செவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி 6,000 கனஅடியாக அதிகரித்து தமிழக - கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. நீா்வரத்து அதிகரிப்பால் ஒகேனக்கல்லில் உள்ள அருவிகளில் தண்ணீா் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.
ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.
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