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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 3,000 கனஅடி

ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக இருந்தது.

கோப்புப் படம்

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ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக இருந்தது.

கா்நாடக மாநில காவிரிக் கரையோர வனப் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதாலும், தமிழக காவிரி கரையோரப் பகுதிகளில் அவ்வப்போது மழை பெய்வதாலும் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து அதிகரிப்பதும், குறைவதுமாக உள்ளது.

இந்நிலையில், ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 4,000 கனஅடியாக இருந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை 3,000 கனஅடியாக குறைந்து தமிழக, கா்நாடக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒகேனக்கல்லுக்கு வரும் நீா்வரத்தின் அளவுகளை மத்திய நீா்வளத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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