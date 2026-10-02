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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 4,000 கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

ஒகேனக்கல்

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ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது.

தமிழக காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் காவிரி ஆற்றில் நீா்வரத்து அதிகரிப்பதும், குறைவதுமாக உள்ளது. ஒகேனக்கல்லுக்கு வியாழக்கிழமை 3,000 கனஅடியாக இருந்த நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை விநாடிக்கு 4,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் அருவிகளில் நீா்வரத்து சற்று அதிகரித்துள்ளது. நீா்வரத்தின் அளவுகளை பிலிகுண்டுலுவில் உள்ள மத்திய நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா்.

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