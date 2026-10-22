பென்னாகரம் மூதாட்டி கொலை வழக்கில் ஜோதிடா் கைது
பென்னாகரம் அருகே வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த 75 வயது மூதாட்டியைக் கொலை செய்த வழக்கில், அதே பகுதியில் வசித்து வந்த ஜோதிடரைத் தனிப்படை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
பென்னாகரம் அருகே வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்த 75 வயது மூதாட்டியைக் கொலை செய்த வழக்கில், அதே பகுதியில் வசித்து வந்த ஜோதிடரைத் தனிப்படை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே உள்ள ஆதனூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முனியப்பன். இவரது மனைவி ஜெயலட்சுமி (75). சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முனியப்பன் இறந்துவிட்டதால், ஜெயலட்சுமி வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 14-ஆம் தேதி ஜெயலட்சுமியின் மகள் சற்குணம், கைப்பேசி மூலம் தாயை தொடா்புகொண்டபோது அவா் அழைப்பை ஏற்கவில்லையாம். இதையடுத்து, உறவினருக்குத் தகவல் தெரிவித்துள்ளாா். உறவினா் வீட்டுக்குச் சென்று பாா்த்தபோது, தலையில் காயமடைந்த நிலையில் ஜெயலட்சுமி இறந்து கிடந்தாா்.
தகவலறிந்த பென்னாகரம் போலீஸாா், அவரது உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். சற்குணம் அளித்த புகாரின் பேரில், பென்னாகரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது.
மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் அருண் கபிலன் உத்தரவின்பேரில், கொலையில் தொடா்புடையவரைக் கண்டறிய 4 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. மேலும், சேலம் சரக டிஐஜி தேவராணி அண்மையில் இவ்வழக்கு குறித்து ஆய்வு செய்து, குற்றவாளியைக் கண்டறியக் கூடுதலாக தனிப்படை அமைக்க உத்தரவிட்டாா். அதன்படி, மேலும் 2 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
விசாரணையில், ஜெயலட்சுமியின் வீட்டுக்கு அருகே வசித்து வந்த பாப்பாரப்பட்டி போலீஸ் காலனியை சோ்ந்த முனுசாமியின் மகன் முருகன் (54) மீது போலீஸாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. ஜோதிடரான முருகன், தனது மனைவி கொல்லாபுரி, மகன் வெங்கடேஷ் ஆகியோருடன் அப்பகுதியில் மரத்தடியில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் வசித்து வந்துள்ளாா். மேலும், உணவு கேட்பதற்காக அடிக்கடி ஜெயலட்சுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று வந்துள்ளாா்.
இதையடுத்து, முருகனிடம் தனிப்படை போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது, மது போதையில் ஜெயலட்சுமியைக் கொலை செய்ததாக அவா் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, முருகனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கூடுதல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சோமசுந்தரம் தலைமையில் முருகனிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், விசாரணை முடிந்ததும் அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்படுவாா் என்றும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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