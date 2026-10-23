கிணற்றில் மண் சரிவு: முதியவா் உயிரிழப்பு
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்டி அருகே கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியின்போது ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கி முதியவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்டி அருகே கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியின்போது ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கி முதியவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பாப்பாரப்பட்டி அருகே திருமல்வாடியைச் சோ்ந்த கதிரியப்பன் மகன் முருகன் (55). இவரது நிலத்தில் கிணறு ஆழப்படுத்தும் பணியின்போது கரையில் குவிக்கப்பட்டிருந்த மண் சரிவு ஏற்பட்டது. இதில் முருகன் கிணற்றுக்குள் விழுந்து மண் குவியல்களுக்குள் சிக்கி உயிரிழந்தாா்.
பென்னாகரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையினரின் முருகனின் உடலை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இதுகுறித்து பாப்பாரப்பட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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