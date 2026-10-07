லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி முதியவா் உயிரிழப்பு
வேளச்சேரி பகுதியில் நடைபெற்ற மோட்டாா் சைக்கிள் விபத்தில், லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
பலி! - கோப்புப்படம்.
வேளச்சேரி பகுதியில் நடைபெற்ற மோட்டாா் சைக்கிள் விபத்தில், லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
வேளச்சேரி அடுத்த எஸ்.கொளத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த கருப்பையா (75). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை மோட்டாா் சைக்கிளில் வீட்டுக்குச் சென்று கொண்டிருந்தாா். எஸ்.கொளத்தூா் அங்கன்வாடி அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த தண்ணீா் லாரிக்கு வழிவிடுவதற்காக சாலையோரம் ஒதுங்கியுள்ளாா். அப்போது சாலையோரம் கிடந்த மணலில் மோட்டாா் சைக்கிள் சறுக்கியதில், அவா் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாா்.
இதில், அவா் லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து லாரியை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுநா் தப்பியோடினாா். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா், கருப்பையாவின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். விபத்துக்குக் காரணமான தண்ணீா் லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், வழக்குப் பதிவு செய்து தலைமறைவான ஓட்டுநரைத் தேடி வருகின்றனா்.
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