ரேஷனில் சன்னரக அரிசி விற்பனை: கூட்டுறவுத் துறை தீவிர கண்காணிப்பு
ரேஷன் கடைகளில் சன்னரக அரிசி விற்பனை தொடா்பான புகாா்கள் மற்றும் குறைகளை தீா்க்க மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறை தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டுள்ளது.
ரேஷன் கடைகளில் சன்னரக அரிசி விற்பனை தொடா்பான புகாா்கள் மற்றும் குறைகளை தீா்க்க மாவட்ட கூட்டுறவுத் துறை தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டுள்ளது. புகாா்களை தெரிவிக்க வாட்ஸ்ஆப் எண்ணையும் அறிவித்துள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு விற்பனை நிலையங்களில் கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை செய்யப்படும் சன்னரக அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விற்பனை தொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்க கூட்டுறவுத் துறை வாட்ஸ்ஆப் எண் வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கூட்டுறவுத் துறை இணைப் பதிவாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருள்கள் தட்டுப்பாடின்றி நியாயமான விலையில் கிடைப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சன்னரக அரிசியின் விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் கிலோ ரூ. 30-க்கு அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தருமபுரி மாவட்டத்தில், மாவட்ட நுகா்வோா் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலையின் சுயசேவைப் பிரிவு மற்றும் அரூா் வேளாண்மைக் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சுயசேவைப் பிரிவில் சன்னரக அரிசி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த விற்பனை நிலையங்களில் கிலோ ரூ.30-க்கு சன்ன ரக அரிசியும், கிலோ ரூ. 60-க்கு புழுங்கல் பொன்னி அரிசியும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. மேலும், துவரம் பருப்பு ரூ.130, உளுத்தம் பருப்பு ரூ.140, பூண்டு ரூ. 240, மல்லி (தனியா) ரூ.240, மிளகாய் ரூ. 330 என்ற விலைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
இந்த விற்பனை தொடா்பாகப் புகாா்கள் இருந்தால், கூட்டுறவுத் துறை தலைமை அலுவலகத்தின் 98840 00845 என்ற வாட்ஸ்ஆப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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