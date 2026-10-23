தருமபுரியில் பரவலாக மழை : பள்ளிச் சுற்றுச்சுவா் இடிந்து விழுந்தது
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை பெய்த மழையால், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியின் பின்பக்கச் சுற்றுச்சுவா் இடிந்து விழுந்தது.
தருமபுரியில் மழையால் இடிந்து விழுந்த செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளி வளாகத்தின் சுற்றுச்சுவா்.
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை பெய்த மழையால், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே உள்ள செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியின் பின்பக்கச் சுற்றுச்சுவா் இடிந்து விழுந்தது. நல்வாய்ப்பாக, அப்பகுதியில் மாணவா்கள் யாரும் இல்லாததால் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.
மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. வியாழக்கிழமை அதிகாலை தொடங்கிய மழை, விடிய விடியத் தொடா்ந்து பெய்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியதுடன், சாலைகள் மற்றும் முக்கியத் தெருக்களிலும் தண்ணீா் சூழ்ந்தது.
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே அமைந்துள்ள செவித்திறன் குறையுடையோா் பள்ளியின் பின்பக்கச் சுற்றுச்சுவா் மழையால் இடிந்து விழுந்தது. சுற்றுச்சுவா் அருகே மாணவ, மாணவிகள் யாரும் இல்லாததால் விபத்து ஏற்படவில்லை.
இதேபோல, இலக்கியம்பட்டியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளி மைதானம் முழுவதும் மழைநீா் தேங்கியது. இதனால் காலையில் பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவ, மாணவிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகினா். இலக்கியம்பட்டி கால்நடை மருத்துவமனை வளாகம் அருகே உள்ள சமூகநீதி மாணவா் விடுதி மைதானத்தில் மழைநீா் தேங்கியதால், விடுதி மாணவா்கள் அவதிப்பட்டனா்.
மழை அளவு (மி.மீட்டரில்): தருமபுரியில் 18, பாலக்கோடு 18.2, பென்னாகரம் 6, ஒகேனக்கல் 5, அரூா் 34, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 34, மொரப்பூா் 6, நல்லம்பள்ளியில் 5 மழை பதிவாகியுள்ளது.
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