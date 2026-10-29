ஏரியூரில் காணாமல் போன துப்புரவுப் பணியாளா் சடலமாக மீட்பு
ஏரியூா் அருகே காணாமல் போன துப்புரவுப் பணியாளரை போலீஸாா் சடலமாக வியாழக்கிழமை மீட்டனா்.
பலி
ஏரியூா் அருகே காணாமல் போன துப்புரவுப் பணியாளரை போலீஸாா் சடலமாக வியாழக்கிழமை மீட்டனா்.
ஏரியூா் அருகே நெருப்பூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அன்பு (60). இவா், நெருப்பூா் ஊராட்சி மன்றத்தில் துப்புரவுப் பணியாளராக வேலை செய்து வந்தாா். அண்மையில் காணாமல் போனதாக அவருடைய உறவினா்கள் ஏரியூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்ததன் பேரில், போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், நெருப்பூா் அருகே காவிரி ஆற்றின் கரையோரப் பகுதியில் உள்ள மரத்தில் தூக்கிட்ட நிலையில் அவரது சடலம் இருப்பதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில் நிகழ்விடத்துக்கு சென்ற போலீஸாா் அன்புவின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக பென்னாகரம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து ஏரியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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