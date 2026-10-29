அரசுப் பள்ளியில் கணினி உபகரணங்கள் திருட்டு
அரூா் அருகே அரசுப் பள்ளியில் கணினி உபகரணங்கள் திருட்டு போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருட்டு - சித்திரிப்பு
அரூா் அருகே அரசுப் பள்ளியில் கணினி உபகரணங்கள் திருட்டு போனது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தருமபுரி மாவட்டம், அரூா் வட்டம், ராயப்பன்கொட்டாய் கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி உள்ளது. இந்தப் பள்ளியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனா். இப்பள்ளியில் கணினி அறிவியல் படிப்பதற்காக ஹை-டெக் ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டு, ஆய்வகத்துக்கு தேவையான கணினிகள் அரசு சாா்பில் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில் புதன்கிழமை பள்ளி முடிந்த பிறகு வகுப்பறைகளை பூட்டிவிட்டு ஆசிரியா்கள் சென்றனா். வியாழக்கிழமை காலை பள்ளியை திறந்தபோது, கணினி ஆய்வக கதவுகளின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, கணினி உபகரணங்கள் திருட்டு போனது தெரிவந்தது. இதுகுறித்து அரூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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