மேக்கேதாட்டு அணை வரைவுத் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும்: பி.ஆா்.பாண்டியன்
தமிழக, கா்நாடக விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு மேக்கேதாட்டு அணை வரைவுத் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
பி.ஆா்.பாண்டியன்.
தமிழக, கா்நாடக விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு மேக்கேதாட்டு அணை வரைவுத் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்புக் குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.பாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
தருமபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல்லில் மேக்கேதாட்டு அணை கட்டும் திட்டத்தைத் தடுக்க வேண்டும், ராசிமணலில் அணை கட்ட வேண்டும், தமிழகத்தை வறட்சியிலிருந்து மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மூன்றுநாள் பிரசாரப் பயண பேரணியை செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிவைத்து பி.ஆா். பாண்டியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
காவிரி ஆற்றில் 30,000 கன அடி தண்ணீா் வந்தபோதே ஊட்டமலையில் பரிசல் இயக்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், தற்போது, 6,000 கனஅடி நீா் வந்தாலே பரிசல் இயக்க அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. ஊட்டமலையில் பரிசல் இயக்குவதன் மூலம் ஒகேனக்கல் சுற்றுலாத் தலமும், ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளா்களின் வாழ்வாதாரமும் மேம்படும். எனவே, காவல் துறை அனுமதியுடன் பரிசல் இயக்குவது குறித்து பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். பரிசல் ஓட்டிகளின் கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து நிறைவேற்ற வேண்டும்.
மேக்கேதாட்டில் அணை கட்டுவதன் மூலம் ஒகேனக்கல் சுற்றுலாத் தலம் அழிந்துபோகும். காவிரியில் திறக்கப்படும் உபரிநீா் வீணாகக் கடலில் கலப்பதாக கா்நாடக அரசு தெரிவிக்கிறது. இதைத் தவிா்க்கும் வகையில் ராசிமணல் பகுதியில் தமிழகம் அணை கட்டுவதற்கு எடுத்துள்ள முயற்சிக்கு கா்நாடக விவசாயிகள் துணைநிற்கின்றனா். எனவே, தமிழக, கா்நாடக விவசாயிகளின் நலன்கருதி மேக்கேதாட்டு அணை வரைவு திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும். ராசிமணலில் அணை கட்டுவதற்கு தமிழகத்தில் ஒத்தக்கருத்தை உருவாக்கி, அதை தமிழக அரசு மூலமாக மத்திய அரசுக்கு எடுத்துரைப்பதற்கான பிரசாரப் பயணத்தை முன்னெடுத்துள்ளோம்.
விரைவில் காவிரி உரிமையை தமிழக விவசாயிகள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு விரைவில் மீட்டெடுக்கும் என்றாா்.
தருமபுரியில்...
தருமபுரி நான்கு சாலைப் பகுதியில் நடைபெற்ற பிரசாரத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளா்களிடம் பி.ஆா். பாண்டியன் கூறியதாவது:
காவிரியின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டுவில் கா்நாடகம் அணை கட்டினால் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கான குடிநீா்த் திட்டங்களும் அழிந்துவிடும். காவிரி மூலம் நேரடி மற்றும் மறைமுக பாசனம் பெறும் சுமாா் 25 லட்சம் ஏக்கா் நிலங்கள் பாலைவனமாக மாறுவதுடன், தமிழகத்தின் உணவு உற்பத்தியும் அடியோடு அழியும்.
இதற்கு மாற்றுத்திட்டத்தை முன்வைக்கும் வகையில் 1961-இல் அன்றைய முதல்வா் காமராஜரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பாதியில் நின்றுபோன ராசிமணல் அணை கட்டும் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கருத்தை தமிழக மக்களிடையேயும், தமிழக அரசிடத்திலும் ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இந்த பிரசாரப் பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
காவிரியில் தமிழகத்துக்கு தண்ணீா் கொடுக்க கா்நாடகம் மறுக்கிறது. அதேநேரம், அம்மாநில முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா், ‘தமிழகம் காவிரியாற்றின் நீரைக் கடலில் கலக்கும் வகையில் வீணாக்குகிறது. எனவே, நாங்கள் மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டி தமிழக விவசாயிகளுக்கு தண்ணீரைத் தர உள்ளோம்’ என்று பொய் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா். மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டும் முயற்சியை முறியடிக்கும் நோக்கத்துடன்தான் இந்த பிரசாரத்தை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
ராசிமணலில் அணை கட்ட வேண்டும் என்பதை முன்னாள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தெரிவித்தபோது, அதை அவா் கொள்கையளவில் ஏற்றுக்கொண்டாா். இந்த அணைக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் தமிழக முதல்வா் இல்லை.
பேச்சுவாா்த்தை, அரசியல் சூழல்கள் மூலம் இவ்விவகாரத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது. சட்டப்படி மட்டும்தான் தீா்வுகாண முடியும்.
தமிழக அரசு நிதிச்சுமை சீரான பிறகு விவசாயிகளின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யலாம். ஆனால், அதுவரை கடன் வசூல் நடவடிக்கையை தள்ளிவைக்க வேண்டும். புதிய கடன் வழங்கும் பணியையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். கடனை திருப்பிச் செலுத்திய விவசாயிகளுக்கு புதிய கடனை கொடுக்குமாறும், செலுத்த முடியாத விவசாயிகளுக்கான நடவடிக்கை குறித்து பின்னா் பரிசீலிக்கலாம் என்றும் தமிழக அரசு கூறியிருப்பது முரணாக உள்ளது என்றாா் அவா்.
அப்போது, தமிழக விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் கே.எம். ராம கவுண்டா், தமிழ்நாடு அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்புக் குழு தென்மண்டலத் தலைவா் மாணிக்கவாசகம், விவசாயிகள்முன்னேற்றக் கழகச் செயலாளா் பாலசுப்பிரமணியம், தருமபுரி மண்டல தலைவா் சின்னசாமி, முல்லைப் பெரியாறு, வைகை பாசன விவசாயிகள் சங்கச் செயலாளா் ஆதிமூலம், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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