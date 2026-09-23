பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா்.
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா்.
தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் ஜி. பெருமாள் தலைமையில் 5-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பிற்பகல் 4 மணியளவில் திடீா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, பேரூராட்சி அலுவலக நுழைவாயில் கதவை உள்பக்கம் பூட்டி, அலுவலக ஊழியா்கள், அதிகாரிகளிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். ஒப்பந்தப் பணிகள் தொடா்பான கோப்புகளையும் ஆய்வு செய்தனா்.
பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியா்களின் கைப்பேசி எண்கள் வழியாக ஏதேனும் இணையதள பணப் பரிவா்த்தனை நடந்துள்ளதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தினா். இந்த சோதனை இரவு 8 மணிக்கு பிறகும் தொடா்ந்தது.
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