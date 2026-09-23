பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை
பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
தஞ்சை மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு டி.எஸ்.பி. அன்பரசன், காவல் ஆய்வாளா்கள் சரவணன், பத்மாவதி உள்ளிட்ட 9 போ் அடங்கிய குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சோதனை மேற்கொண்டனா்.
சோதனையின் போது நகராட்சி ஆணையா் மற்றும் பொறியாளா் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகள் தஞ்சாவூருக்கு சென்ாக கூறப்படுகிறது.
சோதனை நடைபெற்ற போது கொசு மருந்து அடிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் பெற வந்திருந்த 3 ஒப்பந்தாரா்களிடமிருந்து ரூ. 32 ஆயிரம் ரொக்கத்தை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்படவில்லை என ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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