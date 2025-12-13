தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 1,023 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை
கிருஷ்ணகிரியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 1,023 பேருக்கு பணிநியமன ஆணைகளை தே. மதியழகன் எம்எல்ஏ (பா்கூா்) வழங்கினாா்.
கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம் மற்றும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சாா்பில் தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
முகாமை தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ தொடங்கிவைத்து வேலைவாய்ப்பு அரங்குகளைப் பாா்வையிட்டாா். நிகழ்ச்சிக்கு சேலம் மண்டல இணை இயக்குநா் (வேலைவாய்ப்பு) கவிதா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் கெளரிசங்கா் வரவேற்றாா்.
முகாமில் தோ்வுசெய்யப்பட்ட 1,023 பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி எம்எல்ஏ தே.மதியழகன் பேசியதாவது:
அரசு வேலைக்காக காத்திராமல் படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞா்களுக்கு வேலை அளிப்பதற்காக தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 74 சிறிய அளவிலான முகாம்கள் மற்றும் 11 பெரிய அளவிலான வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
இதன்மூலம் 11,965 போ் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனா். மேலும், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் மூலம் போட்டித் தோ்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.
தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ முதன்மை போட்டித் தோ்விற்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் டிச. 22 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
தோ்வாளா்கள் வசதிக்காக 5,000-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் கொண்ட நூலக வசதி உள்ளது. இந்த அலுவலகத்தின் மூலம் 234 போ் போட்டித் தோ்வில் வெற்றிபெற்று பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனா்.
தற்போது நடைபெற்ற வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 116 தனியாா் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று 1,023 பேரை தோ்வுசெய்துள்ளனா். இவா்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றாா்.
தொடா்ந்து, வெற்றி நிச்சயம் திட்டத்தின் கீழ் 60 பேருக்கு பயிற்சி சான்றிதழ், பணி நியமன ஆணை மற்றும் இந்தியன் வங்கியின் சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி மையத்தில் தொழில்பயிற்சி பெற்ற 50 பேருக்கு சான்றிதழ்கள், பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்வில் தருமபுரி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் தீபா, மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளா் பிரசன்ன பாலமுருகன், வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்ட அலுவலா் மனோகரன், கல்லூரி முதல்வா் செள. கீதா, மாவட்ட திறன் பயிற்சி உதவி இயக்குநா் பன்னீா் செல்வம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.