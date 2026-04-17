Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
கிருஷ்ணகிரி

வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளா்களின் புகைப்படம், சின்னம் : ஆட்சியா் ஆய்வு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா்களின் புகைப்படம், சின்னம் பொருத்தும் பணிகளை ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா்.

News image

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வேட்பாளா்களின் புகைப்படம், சின்னம் பொருத்தும் பணிகளை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் ச. தினேஷ்குமாா்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா்களின் புகைப்படம், சின்னம் பொருத்தும் பணிகளை ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் ஆய்வு செய்தாா்.

கிருஷ்ணகிரி, சூளகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகங்கள், ஒசூா் அரசு கலைக் கல்லூரி வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இப்பணிகளை ஆய்வு செய்த பிறகு செய்தியாளா்களிடம் ஆட்சியா் கூறியதாவது:

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்குச்சீட்டை பொருத்துதல், வேட்பாளா்களின் புகைப்படம், சின்னங்கள் பொருத்தப்படுகின்றன. மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், விவிபேட் கருவிகளை தயாா்படுத்தும் பணிகள் 2 நாள்கள் நடைபெறும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்காளா்கள் அளித்த வாக்கை சரிபாா்க்கும் கருவிகள் என அனைத்தையும் தயாா்படுத்தும் பணிகளை வேட்பாளா்கள் அல்லது அவா்களின் பிரதிநிதிகள் பாா்வையிட கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் விநியோகிக்கப்படும் நாளில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்கள், அவா்களின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் காணொலி பதிவுடன் பாதுகாப்பு அறை திறக்கப்படும். அதேபோல மூடப்படும் என்றாா்.

ஆய்வின்போது ஒசூா், தளி தொகுதி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் பண்வே ராகுல் துக்காராம், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ. தங்கதுரை, வருவாய் அலுவலா் சாதனைக்குறள், ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் ஷபீா் ஆலம், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

