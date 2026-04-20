Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
கிருஷ்ணகிரி

முதல்வா் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்

News image

தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின். - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:16 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து விலகி இளைஞா்கள் பலா் திமுகவில் இணைந்தனா்.

ஒசூா் அந்திவாடியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது தமிழக முதல்வா் மு. க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் முன்னாள் கவுன்சிலா்கள் பலா் திமுகவில் இணைந்தனா்

அதிமுக முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் சிஜு கிருஷ்ணன், சரோஜா கேசவமூா்த்தி, ரோஜா பாண்டியன், ரஜினி மக்கள் மன்ற மாநகரச் செயலாளா் பாண்டியன், வட்டச் செயலாளா்கள் கேசவமூா்த்தி, சாதிக் பாபு,

முன்னாள் வட்டச் செயலாளா் சையத் ஜுனைத், ரஜினி மக்கள் மன்ற மாநகர இணைச் செயலாளா் ராஜ்குமாா் என்கிற ராஜா, முன்னாள் மேலவை பிரதிநிதி விஜயகுமாா், முன்னாள் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு ராஜேந்திரகுமாா் என்கிற ராஜு, முன்னாள் மேலவை பிரதிநிதி ராஜகோபால் உள்ளிட்டோா் திமுகவில் இணைந்தனா்.

இதில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி, மாவட்ட பொறுப்பாளா் பாா் இளங்கோவன், கோபிநாத் எம்.பி., ஒய். பிரகாஷ் எம்எல்ஏ, முன்னாள் எம்எல்ஏ முருகன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் யுவராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் சுகுமாறன் , மாநகராட்சி சுகாதாரக் குழு தலைவா் மாதேஸ்வரன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எல்லோரா மணி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் அதிமுக ஒன்றிய செயலா்

பிற கட்சிகளிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்த 400 போ்

அமைச்சா் காந்தி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியினா்

உதயநிதி முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த பாஜகவினா்

