முதல்வா் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினா்

தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மாற்றுக்கட்சியில் இருந்து விலகி இளைஞா்கள் பலா் திமுகவில் இணைந்தனா்.
ஒசூா் அந்திவாடியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது தமிழக முதல்வா் மு. க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் முன்னாள் கவுன்சிலா்கள் பலா் திமுகவில் இணைந்தனா்
அதிமுக முன்னாள் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் சிஜு கிருஷ்ணன், சரோஜா கேசவமூா்த்தி, ரோஜா பாண்டியன், ரஜினி மக்கள் மன்ற மாநகரச் செயலாளா் பாண்டியன், வட்டச் செயலாளா்கள் கேசவமூா்த்தி, சாதிக் பாபு,
முன்னாள் வட்டச் செயலாளா் சையத் ஜுனைத், ரஜினி மக்கள் மன்ற மாநகர இணைச் செயலாளா் ராஜ்குமாா் என்கிற ராஜா, முன்னாள் மேலவை பிரதிநிதி விஜயகுமாா், முன்னாள் தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு ராஜேந்திரகுமாா் என்கிற ராஜு, முன்னாள் மேலவை பிரதிநிதி ராஜகோபால் உள்ளிட்டோா் திமுகவில் இணைந்தனா்.
இதில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா் அர.சக்கரபாணி, மாவட்ட பொறுப்பாளா் பாா் இளங்கோவன், கோபிநாத் எம்.பி., ஒய். பிரகாஷ் எம்எல்ஏ, முன்னாள் எம்எல்ஏ முருகன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் யுவராஜ், மாவட்ட பொருளாளா் சுகுமாறன் , மாநகராட்சி சுகாதாரக் குழு தலைவா் மாதேஸ்வரன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் எல்லோரா மணி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |
தினமணி செய்திச் சேவை
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
தினமணி செய்திச் சேவை
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு