Dinamani
தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை எழுதப்போகும் நாள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்ஜனநாயகம் காப்போம்! ஜனநாயகன் விஜய் எக்ஸ் பதிவுதிருச்சூர் வெடிவிபத்து! பட்டாசுக்குத் தடை விதிப்பது நோக்கமல்ல: முன்னாள் நீதிபதிசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் ரூ. 1000 கோடி பறிமுதல்!பயங்கரவாதி மோடி! கார்கே பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையம் 24 மணிநேரம் கெடு!கள்ள ஓட்டுக்காக சூரத் - மேற்கு வங்கம் இடையே சிறப்பு ரயில்! பாஜக மீது திரிணமூல் புகார்!தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல்: மாற்று சாலையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தல்!கியூட்-முதுகலை 2026 தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? நாளை வாக்குப்பதிவு! சென்னையில் வெய்யில் சதமடிக்கலாம்! எச்சரிக்கை
/
கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் விதிமீறல்: அரசியல் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் மீது வழக்கு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக திமுக, அதிமுக, தவெக நிா்வாகிகள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.

News image

வழக்கு

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 11:02 pm

கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த தண்டேகுப்பம் பகுதியில் அனுமதியின்றி இருசக்கர வாகன பிரசாரம் மேற்கொண்ட தவெக வேட்பாளா் முகுந்த் உள்ளிட்ட 19 போ் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா். கிருஷ்ணகிரி வட்டச் சாலையில் தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசுகளை வெடித்ததாக திமுக நகர பொறுப்பாளா் அஸ்லம் மற்றும் 9 போ் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.

கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை, காந்தி சிலை அருகில் பட்டாசுகள் வெடித்து தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக அதிமுக நகர செயலாளா் பி.என்.ஏ.கேசவன் மற்றும் சிலா் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.

இதேபோல காவேரிப்பட்டணம், குரும்பட்டி, அரசமர தெரு பகுதிகளில் காசோலைபோல ரூ. 10 ஆயிரம் டோக்கனை விநியோகம் செய்த அதிமுகவினா் மீது, காவேரிப்பட்டணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா். காவேரிப்பட்டணத்தில் தோ்தல் பிரசார நேரம் நிறைவடைந்தும், பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட தவெக வேட்பாளா் முகுந்த் மற்றும் 149 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

தினமணி செய்திச் சேவை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

