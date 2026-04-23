கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக திமுக, அதிமுக, தவெக நிா்வாகிகள் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.
கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த தண்டேகுப்பம் பகுதியில் அனுமதியின்றி இருசக்கர வாகன பிரசாரம் மேற்கொண்ட தவெக வேட்பாளா் முகுந்த் உள்ளிட்ட 19 போ் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா். கிருஷ்ணகிரி வட்டச் சாலையில் தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசுகளை வெடித்ததாக திமுக நகர பொறுப்பாளா் அஸ்லம் மற்றும் 9 போ் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.
கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டை, காந்தி சிலை அருகில் பட்டாசுகள் வெடித்து தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக அதிமுக நகர செயலாளா் பி.என்.ஏ.கேசவன் மற்றும் சிலா் மீது கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.
இதேபோல காவேரிப்பட்டணம், குரும்பட்டி, அரசமர தெரு பகுதிகளில் காசோலைபோல ரூ. 10 ஆயிரம் டோக்கனை விநியோகம் செய்த அதிமுகவினா் மீது, காவேரிப்பட்டணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா். காவேரிப்பட்டணத்தில் தோ்தல் பிரசார நேரம் நிறைவடைந்தும், பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட தவெக வேட்பாளா் முகுந்த் மற்றும் 149 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்துள்ளனா்.
