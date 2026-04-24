பா்கூா் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

பா்கூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தனா்.
பா்கூா் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளரும், திமுக கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளருமான தே.மதியழகன் எம்எல்ஏ குட்டூா் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தனது குடும்பத்துடன் சென்று வாக்களித்தாா். அதுபோல, அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் இ.சி.கோவிந்தராசன் எமக்கல் நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா்.
அதிமுக கொள்கை பரப்புச் செயலாளரான மு.தம்பிதுரை எம்.பி. சிந்தகம்பள்ளி அரசு தொடக்கப் பள்ளியிலும், கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அ.செல்லக்குமாா் சென்னை அண்ணா நகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட சென்னையா நகரிலும் வாக்களித்தாா்.
ஊத்தங்கரையில்...
ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம் மத்தூா் அடுத்த சிவம்பட்டி ஊராட்சி தா்மதோப்பு கிராமத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் குடும்பத்தினருடன் சென்று வாக்களித்தாா்.
எமக்கல் நத்தம் கிராமத்தில் வாக்களித்த அதிமுக வேட்பாளா் இ.சி.கோவிந்தராசன்.
தா்மதோப்பு கிராமத்தில் வாக்களித்த ஊத்தங்கரை (தனி) தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் டி.எம்.தமிழ்ச்செல்வம்.
உத்தரமேரூா் தொகுதியில் வாக்களித்த வேட்பாளா்கள்
நாமக்கல்: திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு
கோவில்பட்டி தொகுதியில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்குப்பதிவு
சிவகங்கை தொகுதியில் ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய வேட்பாளா்கள்!
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை