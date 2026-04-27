Dinamani
ஐபிஎல்: சூப்பர் ஓவரில் லக்னௌவை வீழ்த்தி கொல்கத்தா வெற்றி!பகுதி நேர அரசியல்வாதி ராகுல் காந்தி! நிதின் நவீன் குற்றச்சாட்டு!ரெளடி, பாலியல் குற்றவாளிகளை பாஜக தண்டிக்கும்: மேற்கு வங்கத்தில் மோடி பிரசாரம்கேரளத்தில் கடும் வெப்பம்: பல மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை! 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் குடிமக்கள் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடிவரும் 30ஆம் தேதி 6 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு தில்லியில் சுவிஸ் விமானத்தில் திடீர் தீ: 6 பயணிகள் காயம் நீட் தேர்வு நுழைவுச் சீட்டு நாளை வெளியீடு!மே 4-ல் ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார் விஜய்?தேர்தல் எதிரொலி: விமான டிக்கெட்டுகள் விலை கடும் உயர்வு!டிரம்ப் விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு! ஜனநாயகத்தில் வன்முறைக்கு இடமில்லை: பிரதமர் மோடிடிரம்ப் பங்கேற்ற இரவு விருந்தில் துப்பாக்கிச் சூடு: ஒருவர் கைது
/
கிருஷ்ணகிரி

ஐடி நிறுவன ஊழியரை கத்தியால் குத்திய 2 போ் கைது

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஏப்ரல் 2026, 7:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐடி நிறுவன ஊழியரை கத்தியால் குத்திய 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கிருஷ்ணகிரி பழையபேட்டையைச் சோ்ந்தவா் விஷ்ணு (30). இவா் பெங்களூரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறாா். கடந்த 23 ஆம் தேதி இரவு பழையபேட்டை அருகே தனது நண்பா் அஸ்ரப் அலியுடன் இவா் பேசிக் கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, அங்கு வந்த பழையபேட்டையை சோ்ந்த அப்பாஸ் (27), சாகுல் (30) ஆகிய இருவரும் அஸ்ரப் அலியுடன் இருந்த முன்விரோதத்தில் அவரை தாக்கினா். அப்போது, விஷ்ணு அவா்களை சமரசம் செய்ய முன்றாா். அப்போது, விஷ்ணுவை அப்பாஸும், சாகுலும் சோ்ந்து தாக்கி கத்தியால் குத்தினா்.

இதில் காயம் அடைந்த விஷ்ணு கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் கிருஷ்ணகிரி நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அப்பாஸ், சாகுல் ஆகிய 2 பேரையும் கைதுசெய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தொழிலாளி கொலை: 3 போ் கைது

பெண்ணை தாக்கிய இருவா் கைது; 7 போ் மீது வழக்கு

ரயில் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளரை கத்தியால் குத்திய யாசகா் கைது

தாய், தம்பி உள்பட 3 பேரை கத்தியால் குத்திய இளைஞா் கைது

வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கன்னக்குழியா பாடல்!
25 ஏப்ரல் 2026
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
