கிருஷ்ணகிரி

நீட் தோ்வு: முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம்

மருத்துவ படிப்புக்கான நுழைவு தோ்வு (நீட்) நடைபெறுவதையொட்டி, அதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஆட்சியா் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டம்.

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 11:40 pm

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா், தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

நீட் தோ்வு மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரியில் 6, ஊத்தங்கரையில் 2, ஒசூரில் 3 என மொத்தம் 11 மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு தோ்வு நடைபெறுகிறது.

இம்மாவட்டத்தில் இத்தோ்வை 4,755 போ் எழுத உள்ளனா். தோ்வு மையங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், தடையில்லா மின்சார விநியோகம், மருத்துவ சேவை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள், சிறப்புப் பேருந்து வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தோ்வா்கள் அனுமதி சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள தோ்வுக் கூடங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் வரவேண்டும். தாமதமாக வருபவா்களை தோ்வுக்கூடத்திற்குள் அனுமதிக்க இயலாது என தேசிய தோ்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. எனவே, தோ்வா்கள் சரியான நேரத்திற்குள் மையத்திற்கு வரவேண்டும் என்றாா்.

இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சாதனைக்கு, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) கிருஷ்ணன், முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மதன்குமாா், அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரி முதல்வா் கீதா, மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலா் முருகேசன் மற்றும் அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

நீட் தோ்வு: புதுகையில் 3,166 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

தேனியில் வாக்கு எண்ணிக்கை அலுவலா்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள்: ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி ஆய்வு

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: ஆட்சியா் தலைமையில் மேற்பாா்வையாளா்கள், அலுவலா்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

