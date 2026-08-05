கிருஷ்ணகிரி அருகே யானை தாக்கி கோயில் பூசாரி உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் அருகே ஆந்திர மாநில எல்லையையொட்டி உள்ள கீழ்பூங்குருத்தி, மேல்பூங்குருத்தி கிராமங்கள் வனத்தையொட்டி அமைந்துள்ளன. இப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த ஒற்றை யானையை, வனத் துறையினா் வனத்துக்குள் துரத்தும் பணியில் திஙகள்கிழமை இரவு ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்த யானை குடியிருப்புக்குள் புகுந்தது. அப்போது, வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்த கோயில் பூசாரியான ஆனந்தனை (40) யானை தாக்கியதில் நிகழ்விடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதையடுத்து, கிராம மக்கள் கிருஷ்ணகிரி - குப்பம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சின்னமட்டாரப்பள்ளி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே ஆனந்தன் உடலுடன் மறியலில் ஈடுபட்டு, கடந்த ஓராண்டாக முகாமிட்டுள்ள ஒற்றை யானையை அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் விடவேண்டும்.
வனப் பகுதியிலிருந்து காட்டு யானைகள் கிராமத்துக்குள் நுழையாமல் இருக்க சூரிய மின்வேலி அமைக்க வேண்டும். உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா்.
தகவல் அறிந்து வந்த எம்எல்ஏக்கள் கோவிந்தராசன் (பா்கூா்), முகுந்தன் (கிருஷ்ணகிரி) மற்றும் வன அலுவலா்கள் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சவாா்த்தை நடத்தி, அவா்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக உறுதி அளித்தனா். இதையடுத்து சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
பின்னா், ஆனந்தனின் உடலை மீட்ட போலீஸாா், பிரேத பரிசோதனைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து கந்திகுப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சூரிய மின்வேலி அமைக்கும் பணி தொடக்கம்: சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று, கீழ்பூங்குருத்தி கிராமத்தில் 10 கி.மீ. தொலைவுக்கு சூரிய மின்வேலி அமைக்கும் பணி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது.
இந்த வேலி அமைக்கும் பணியை பா்கூா் எம்எல்ஏ கோவிந்தராசன் தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா், யானை தாக்கி உயிரிழந்த ஆனந்தனின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவித்து வனத் துறையின் சாா்பில் ரூ. 2 லட்சத்துக்கான நிவாரணத் தொகையை காசோலையாக வழங்கினாா்.
யானையை, பிடித்து அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக வனத் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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