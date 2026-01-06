கிருஷ்ணகிரி
மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு
பா்கூா் அருகே மின்சாரம் பாய்ந்ததில் தொழிலாளி இறந்தாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூா் அடுத்த மல்லப்பாடி அருகே உள்ள மேல்வெங்கடாபுரத்தை சோ்ந்தவா் திருமால் (30). வெல்டிங் தொழிலாளியான இவா், திங்கள்கிழமை இரவு சின்னபா்கூா் அருகே புதிதாக திறக்க உள்ள உணவுக் கூடத்துக்கு இரும்பினாலான மேற்கூரை அமைக்க வெல்டிங் வைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.
அப்போது, மின்கம்பியில் ஏற்பட்ட மின்கசிவால் உடலில் மின்சாரம் பாய்ந்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அருகில் இருந்தவா்கள் மீட்டு, பா்கூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அங்கு, அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாக தெரிவித்தனா். இந்த விபத்து குறித்து பா்கூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.