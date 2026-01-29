ஜெகதேவி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் ரூ.1.70 கோடி கையாடல்: இருவா் கைது
ஜெகதேவி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் ரூ. 1.70 கோடி கையாடல் செய்த வழக்கில், அலுவலா்கள் இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூரை அடுத்த ஜெகதேவியில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்தில் போச்சம்பள்ளி வட்டம், திப்பம்பட்டியைச் சோ்ந்த கணேசன் (53) கணக்கியல் ஆய்வாளராகவும், பழைய போச்சம்பள்ளியைச் சோ்ந்த செல்வம் (57) கணக்கு மேற்பாா்வையாளராகவும் 12.04.2013 முதல் 19.06.2017 வரையிலான காலத்தில் பணியாற்றினா்.
அப்போது, இவா்கள் நுகா்வோரிடமிருந்து மின்கட்டணமாக ரூ. 2.99 கோடி வசூலித்து, தமிழ்நாடு மின்வாரியத்துக்கு ரூ. 1.29 கோடி மட்டுமே செலுத்தி, மீதப் பணத்தை கையாடல் செய்துள்ளனா்.
இதுகுறித்து ஜெகதேவி மின்வாரிய அலுவலக இளநிலை பொறியாளா் சரவணன், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட குற்றப்பிரிவில் புதன்கிழமை புகாா் அளித்தாா்.
அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து திருப்பத்தூா் மாவட்டம், சுந்தரம்பள்ளி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் வருவாய் மேற்பாா்வையாளராக பணியாற்றும் கணேசன், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செஞ்சி கோட்டம் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் கணக்கு மேற்பாா்வையாளராக பணியாற்றும் செல்வம் ஆகிய இருவரையும் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.