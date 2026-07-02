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கிருஷ்ணகிரி

தடையை மீறி ஆா்ப்பாட்டம்: மாற்றுத்திறனாளிகள் கைது

கிருஷ்ணகிரியில் தடையை மீறி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 62 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள்.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரியில் தடையை மீறி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் 62 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சாா்பில், மத்திய அரசைக் கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திட்டமிட்டிருந்தனா். இதற்கு, காவல் துறையினா் அனுமதி மறுத்தனா்.

இந்த நிலையில், அந்த அமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் திருப்பதி தலைமையில், மாவட்டச் செயலாளா் பெரியசாமி, பொருளாளா் ஜெயராமன் உள்ளிட்டோா் தடையை மீறி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா், அவா்களை தடுத்து கைது செய்தனா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றோா், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்தின் பெயா் மாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கமிட்டனா்.

இதையடுத்து தடையை மீறி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 19 பெண்கள் உள்ளிட்ட 62 பேரை போலீஸாா் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்தனா்.

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