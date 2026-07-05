டெட் தோ்வு: கிருஷ்ணகிரியில் 2,049 போ் பங்கேற்பு

கிருஷ்ணகிரியில் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியா்களுக்கான தகுதித் தோ்வை சனிக்கிழமை 2,049 போ் எழுதினா்.
தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியா் தகுதி முதல் தாள் தோ்வு சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இரண்டு நாள்கள் நடைபெறும் இந்தத் தோ்வு மாநிலம் முழுவதும் 222 மையங்களில் நடைபெறுகிறது. தோ்வுக்கு மொத்தம் 61,386 போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டணம் பகுதிகளில் அரசு மற்றும் தனியாா் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த, 7 மையங்களில் தோ்வு நடைபெற்றது. சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இடைநிலை ஆசிரியா் பணிக்கான முதல்தாள் தோ்வுக்கு, 2,118 போ் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், 2,049 போ் தோ்வெழுதினா்; 69 போ் தோ்வு எழுதவில்லை.
தோ்வு அறைக்குள் பலத்த சோதனைக்கு பின்னரே தோ்வா்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இரண்டாம் நாளான (ஜூலை 5-ஆம் தேதி) பட்டதாரி ஆசிரியா் பணிக்கான இரண்டாம் தாள் தோ்வு நடைபெறுகிறது.
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