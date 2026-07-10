போச்சம்பள்ளியில் 5,223 கிலோ பருத்தி ஏலம்

போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூட்டத்தில், 5,2223 கிலோ பருத்தி, ஏலம் போயின.
போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் இ-நாம் முறையில் பருத்தி ஏலம், வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், டிசிஎச் பருத்தி, அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ. 100.71-க்கும், ஆா்சிஎச் பருத்தி அதிகபட்சமாக கிலோ ரூ.92.49-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.88-க்கும், சராசரி விலையாக ரூ.90.69-க்கும் ஏலம் போயின. இதில், 5,223 கிலோ பருத்தி ரூ.4.71 லட்சத்துக்கு ஏலம் போயின. இதன் மூலம் 15 விவசாயிகள் பயன் பெற்றனா்.
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