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கிருஷ்ணகிரி

துளுக்காணி அம்மன் கோயில் திருவிழா: பால்குடம் ஊா்வலம்

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பால்குடம் ஊா்வலம் - கோப்புப் படம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள துளுக்காணி அம்மன் கோயிலில் ஆடி திருவிழாவையொட்டி, பால்குட ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை ராசுவீதியில் அமைந்துள்ள துளுக்காணி அம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத திருவிழா ஜூலை 25-ஆம் தேதி தொடங்கியது. தொடா்ந்து, அம்மனை தாலாட்டும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இதைத் தொடா்ந்து, ஏராளமான பெண்கள் பங்கேற்ற பால்குட ஊா்வலம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. பெரிய மாரியம்மன் கோயிலிருந்து ஊா்வலமாக சென்ற பெண்கள் அம்மனுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்தனா். சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் அருள்பாலித்தாா்.

செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 28) மதியம் 2 மணிக்கு அம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றுதல், அம்மன் அலங்கார ஊா்வலம், மாலை மாவிளக்கு ஊா்வலம் போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெற உள்ளதாக விழாக் குழுவினா் தெரிவித்தனா்.

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