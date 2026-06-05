கொலை வழக்கில் குற்றவாளியை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் அடைக்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் 100 அடி சாலையில் உள்ள டீக்கடையில், ஒசூா் நியூ ஏஎஸ்டிசி அட்கோ பகுதியைச் சோ்ந்த கோகுல் (22), மாஸ்டராக வேலைசெய்து வந்தாா்.
முன்விரோதம் காரணமாக இவரை கடந்த நவம்பா் மாதம் முருகேசன் (எ) குமரேசன் (35) கடத்திச் சென்று, சூளகிரி அருகே கொலை செய்து அவரது உடலை ஆந்திர மாநிலம், குப்பம் அருகே உள்ள ஏரியில் வீசினாா்.
இந்த கொலை வழக்கில் சிவகங்கை வட்டத்தைச் சோ்ந்த வேளாங்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முருகேசன் (எ) குமரேசனை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா். பின்னா், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எஸ்.பி. தங்கதுரை பரிந்துரையின்பேரில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் ச. தினேஷ்குமாா் உத்தரவுபடி குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சேலம் மத்திய சிறையில் வியாழக்கிழமை அடைக்கப்பட்டாா்.