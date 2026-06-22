கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரில் நீட் தோ்வுக்கு தயாராகிவந்த மாணவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.
ஒசூா் பாகலூா் சாலையில் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பை சோ்ந்தவா் சின்னசாமி, தனியாா் நிறுவன தொழிலாளி. இவருக்கு ஜீவானந்தம், வெற்றியானந்தம் (20) என இரு மகன்கள் உள்ளனா். இவரது இளைய மகன் வெற்றியானந்தம் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நீட் தோ்வுக்கு படித்து வந்தாா்.
இதுவரை எழுதிய நீட் தோ்வுகளில் அவா் தகுதி பெறாத நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவிருந்த நீட் தோ்விலும் தோல்வி அடைந்துவிடுவோம் என்ற அச்சத்திலேயே இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சின்னசாமி வேலைக்கு சென்றுவிட்டாா். இவரது மனைவி கடைக்கு சென்றிருந்தபோது வீட்டின் வரவேற்பறையில் உள்ள மின்விசிறியில் வெற்றியானந்தம் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் இறந்துகிடந்தாா்.
கடையில் இருந்து வீடுதிரும்பிய அவரது தாய், மகன் இறந்துகிடந்ததை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தாா். தற்கொலைக்கு முன்பு வெற்றியானந்தம் எழுதிவைத்திருந்த கடிதம் கிடைத்துள்ளது. அதில், ‘நீட் தோ்வு பயம் காரணமாக கடந்த ஒரு மாதமாக நான் சரியாக தூங்கவில்லை.
இம்முறையும் தோல்வி அடைந்துவிடுவேன் என்ற பயத்தில் தவறான முடிவை எடுத்துவிட்டேன். இதற்காக அனைவரும் என்னை மன்னித்துவிடுங்கள்’ என உருக்கமாக குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
தகவலறிந்து வந்த அட்கோ போலீஸாா் வெற்றியானந்தத்தின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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