விழுப்புரம்

கிணற்றில் குதித்து கல்லூரி மாணவா் தற்கொலை

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அருகே பெற்றோா் கண்டித்ததால் மனமுடைந்த கல்லூரி மாணவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிணற்றில் குதித்துத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

Updated On :48 நிமிடங்கள் முன்பு

விக்கிரவாண்டி பெரிய காலனி, மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுப்பிரமணியன். இவரது மகன் நவநீதன் (19). விழுப்புரத்தில் உள்ள அரசுக் கல்லூரியில் பி.ஏ. வரலாறு முதலாமாண்டில் பயின்று வந்தாா்.

தற்போது கல்லூரி விடுமுறை என்பதால் வீட்டில் இருந்து வந்த நவநீதன் நாள்தோறும் தனது நண்பா்கள் சிலருடன் சோ்ந்து ஊா் சுற்றி வந்தாராம். இதை சுப்பிரமணியன் கண்டித்துள்ளாா். இதனால் மனமுடைந்த நவநீதன் ஞாயிற்றுக்கிழமை விக்கிரவாண்டி பகுதியில் உள்ள விவசாயக் கிணற்றில் குதித்தாா். இதில் அவா் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

